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    Bengü: Oğlumuz oluyor

    Bengü- Selim Selimoğlu çifti, ikinci kez anne baba olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 13:32
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    Bengü: Oğlumuz oluyor

    2018 yılında nikah masasına oturan Selim Selimoğlu ile şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızları Zeynep'i kucaklarına almıştı.

    Mutlu çiftten, bayram üzeri müjdeli bir haber daha geldi.

    Bengü, Instagram hesabından ailesiyle olan karesini yayınlayarak ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

    "OĞLUMUZ OLUYOR"

    3,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Bengü, paylaşıma, “Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgiler bizden hepinize." notunu düştü.

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