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- Bengü, oğlunu kucağına aldı
Bengü, oğlunu kucağına aldı
2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü, ikinci kez anne oldu. Bengü bu kez bir erkek çocuğu doğurdu.
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 12:30
- Güncelleme : 01.11.2021 - 12:38
Şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu…
2019 yılında kızı Zeynep’i kucağına alan, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden hamile olduğunu duyuran şarkıcı, oğlunu dünyaya getirdi.
HEM OĞLU HEM DE KENDİSİ İYİ
Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, oğluna Selim adını verdi.
3 kilo 760 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.