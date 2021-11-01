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    Bengü, oğlunu kucağına aldı

    2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü, ikinci kez anne oldu. Bengü bu kez bir erkek çocuğu doğurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2021 - 12:30
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:38
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    Bengü, oğlunu kucağına aldı

    Şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu…

    2019 yılında kızı Zeynep’i kucağına alan, aradan 1 yıl geçtikten sonra yeniden hamile olduğunu duyuran şarkıcı, oğlunu dünyaya getirdi.

    HEM OĞLU HEM DE KENDİSİ İYİ

    Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, oğluna Selim adını verdi.

    3 kilo 760 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bengü, oğlunu kucağına aldı #1

    Bengü, oğlunu kucağına aldı #2

    Bengü, oğlunu kucağına aldı #3

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