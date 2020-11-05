Bengü'den Ayda paylaşımı

Ünlü şarkıcı Bengü, İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkan Ayda bebek ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir-Seferihisar’daki depremle yaşadığı paniği ve üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

"ŞÜKÜR AİLEM SAĞLIKLI"

İlk paylaşımında anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah’ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah’ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" dedi.

Bengü, 91 saat sonra enkaz altından çıkan Ayda bebek ile ilgili de paylaşımda bulundu.

"AKLIMDAN ÇIKMIYOR"

Şarkıcı, Instagram hesabından, "Şimdi kendi kızımı uyuttum. Şükrederek, dua ederek... Yok; bir türlü aklımdan çıkmıyor Ayda'nın o enkazdan çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişi aklımdan çıkmıyor.

Bıraktığım yerden başlar gibi oluyorum, sonra yine o acıya geri dönüyorum... Neresinden baksam ki? Bakamıyorum... Ne diyeceğiz Ayda'ya büyüyünce; ne cevap vereceğiz onu zaten hiç bilemiyorum..." mesajını paylaştı.

İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.