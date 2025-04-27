Bengü'den photoshop iddialarına cevap geldi

Haber Merkezi

Bengü, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla gündeme geldi.

Boşanan Bengü, uzun süren sessizliğini konseriyle bozdu.

Şarkıcı Bengü, son konserinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı hareketlendirdi.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Sahnede çekilen karelerdeki belirgin zayıflığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Bunun üzerine bazı kullanıcılar, fotoğraflarda photoshop uygulaması olduğunu iddia etti.

"7 KİLO VERDİM"

Bu iddialara kayıtsız kalmayan Bengü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:

"Arkadaşlar, resimlerle çok oynamışsın yazmışsınız. Oynamıyoruz, çünkü ben 7 kilo verdim... Teşekkürler, öptüm."