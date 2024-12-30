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Survivor yarışmasıyla ünlü olan Bennu Gerede, son zamanlarda oğlu Daren Gerede Erkaya'nın kendisinden yaşça büyük Bilge Öztürk'le birlikte olmasıyla sık sık gündeme geliyordu.

Oğlunun kendisinden 22 yaş büyük 47 yaşındaki Bilge Öztürk'le ilişki yaşamasına destek veren Gerede, şimdi de yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Youtube'da konuk olduğu bir programda dikkat çekici itiraflar yapan 4 çocuk annesi Gerede'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum.

"HAYALİM SEVİŞEREK ÖLMEK"

Artık hayatıma narsist erkeklerin girmesine izin vermiyorum.

Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır.

Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor.

"BABAMDAN DAYAK YEDİM"

Babamdan ve iki eski sevgilimden fiziksel şiddet gördüm. Babamdan ilk dayağımı 14 yaşımda flörtümle telefonda konuşurken yedim."