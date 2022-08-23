Bennu Gerede'den cinsellik açıklaması

Cinsellik hakkında söylemleriyle dikkat çeken Bennu Gerede, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Katıldığı Survivor yarışmasında ünlenen 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Bennu Gerede, geçtiğimiz nisan ayında cinsel hayatını geçici olarak rafa kaldırdığını söyleyip bir nevi detoks yaptığını belirmişti.

Bennu Gerede yine cesur, iddialı ve çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Kadın istediği kişi ile sevişebilmeli"

Gerede yaptığı açıklamada, “Bir kadın istediği kişi ile sevişebilmeli. Yargılanmadan, damgalanmadan. Toplumun baskısı ile bu duyguları elimizden aldılar.

"İhtiyaç"

Arzulamak ve arzulanmaktan çekinmeyin. Sevişmek hem bir ihtiyaç hem de hayattaki en güçlü birleşim anı. Ölüm ve yaşam arasındaki çok ince bir çizgi” dedi.