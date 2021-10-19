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    Bennu Gerede'den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı

    Bir dönem Survivor yarışmasına katılan fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz ağustos ayında 50 yaşına girmişti.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:29
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    Bennu Gerede'den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı

    Survivor’a katılarak adından söz ettirmeyi başaran Bennu Gerede, şu sıralar gündemden düşmüyor.

    21 yaşındaki oğlu Daren Gerede Erkaya’nın yaklaşık 3 aydır kendisinden 23 yaş büyük avukat Bilge Öztürk ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış; anne Gerede, bunun çok doğal bir şey olduğunu söylemişti.

    "KURBAN GİBİ"

    Oğlunun yaşadığı aşkla da gündemden olan Bennu Gerede'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram'da göğüs dekolteli karesini yayınlayan fotoğrafçı, "50. saklanmayı ve küçük kalmayı seçebilirsin, tıpkı bir kurban gibi. Ya da seni yaşsız kılan saf cinsel enerjinin gücüne bağlanırsın." notunu yazdı.

    Bennu Gerede den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı #1Bennu Gerede den dikkat çeken 50. yaş paylaşımı #2

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