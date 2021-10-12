Bennu Gerede’nin Oğlu Daren Gerede Erkaya kimdir? Yaşı ve mesleği...

Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Daren Gerede Erkaya kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor merak ediliyor. İşte Bennu Gerede'nin oğlu Daren hakkında bilgiler...

Nişantaşı'nda objektiflere takılan avukat Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıkladı.

Dün sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşan ünlü isim, 'Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz' açıklamasında bulundu.

43 yaşındaki Bilge Öztürk, Megastar Tarkan'ın bir dönemler aşk yaşadığı isimlerden...

21 yaşındaki Daren Gerede Erkaya ise, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Bennu Gerede'nin oğlu...

BENNU GEREDE'DEN ONAY GELDİ

Mutlu çiftin fotoğrafına ilk yorum Bennu Gerede'den geldi.

Birlikteliğe onay veren Gerede fotoğrafa, 'Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren. Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp oğlan üstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum... Seni de inanılmaz seviyorum Bilgecim. Çok ve çok...' mesajını düştü. Bilge Öztürk de Gerede'ye 'Canım Bennu! Senin varlığın, her şeyin çok insana ışık ve umut veriyor. Çok sevgi çok saygı… ve iyi ki...' sözleriyle cevap verdi.

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

Daren Gerede Erkaya, kariyeri ile merak ediliyor. Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, 2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya geldi.

Babası fotoğrafçı Koray Erkaya’dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır.

Anne ve babası 2006 yılında ayrıldı. Annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.