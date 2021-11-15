Bennu Yıldırımlar: Ada müzisyen olsun istiyorduk

Bennu Yıldırımlar, 21 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Oyuncu, iş hayatından eşi Bülent Emin Yarar’la ve kızları Ada’yla olan ilişkisine kadar merak edilen her şeyi anlattı.

Usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyunculuk üzerine eğitim alan kızı Ada’nın aslında müzisyen olmasını istediğini söyledi.

Yıldırımlar, “Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz." diye konuştu.

Eğitim hayatından bahseden Bennu Yıldırımlar, ailesinin her zaman yanında olduğunu, bir tek dedesinden oyuncu olduğunu sakladığını anlattı:

"DEDEME SÖYLEMEDİK"

“Arkeoloji okumak istiyordum. Konservatuvar okurken iki yıl eski Yunan dili Edebiyatı Bölümü'ne de gittim. Sonra onun da ne kadar ağır olduğunu görüp sadece konservatuvarı bitirdim. Mitoloji olsun, etimoloji olsun tiyatroya katkı sağlar diye düşünmüştüm. Ama iki üniversiteye yetişmem zordu. Oyunculuk okurken ailem karşı çıkmadı ama dedeme söylemedik. O muhasebe okumamı istiyordu. Hiçbir zaman oyuncu oldum demedim.”

Oyuncu eşi Bülent Emin Yarar ile ilişkisinden de bahseden Bennu Yıldırımlar, “Birbirimizi izlemeyiz. Hatta Bülent beni sahnede izlemeye gelince daha çok heyecanlanırım. Ama aynı meslekte olmak pozitif bir şey. Negatif bir yanını görmedim.” dedi.