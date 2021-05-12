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    Bennu Yıldırımlar Sadakatsiz'de

    Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 10:25
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    Bennu Yıldırımlar Sadakatsiz'de

    Kanal D’nin sezona damga vuran işlerinden biri olan Sadakatsiz dizisine yeni bir oyuncu katıldı.

    Yaprak Dökümü, Kadın ve son olarak Exxen’de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde rol alan deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

    ASYA GÜNALAN

    Yıldırımlar, Asya’nın (Cansu Dere) geçmişinden gelen, hiç tanımadığı Asya Günalan karakterine hayat verecek. . Asya Günalan, Tekirdağ’ın ve Asya’nınhayatına bomba gibi düşecek; onun geçmişini sorgulamasına sebep olacak.

    Bennu Yıldırımlar Sadakatsiz de #1Bennu Yıldırımlar Sadakatsiz de #2

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