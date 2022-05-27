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    Bensu Soral: Eşim asla kıyafetlerime karışmaz

    Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın kıyafetlerine karışmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:05
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    Bensu Soral: Eşim asla kıyafetlerime karışmaz

    Önceki gün bir giyim markasının davetine katılan güzel oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın kıyafetlerine karışıp karışmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi.

    Soral, "Yok, asla karışmaz. Zaten tarzlarımız aynı. Hakan’ın istediği gibi giyiniyorum bence..." ifadelerini kullandı.

    "Teyzelik yapacağım"

    Bu aralar ekranlardan uzak olan oyuncu, "Dijital bir platforma film çektik. Reklam çekimi yaptık, dergi çekimi yaptık. Ablamın doğumunu bekliyorum. Bir türlü gelmedi o süreç. Ben de bu süreçte proje yapmak istemiyorum, biraz teyzelik yapmak istiyorum." dedi.

    Bensu Soral: Eşim asla kıyafetlerime karışmaz #1

    Bensu Soral: Eşim asla kıyafetlerime karışmaz #2


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