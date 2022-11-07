Bensu Soral: Estetiğim yok

Son zamanlarda estetik iddialarıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hande Soral, estetiksiz olduğunu söyledi.

Tuzak dizisinin Ceren'i olarak ekranlara dönen Bensu Soral, son paylaştığı videodaki haliyle tepki çekmiş “Estetikten tanınmaz oldu!” eleştirileri sonrası sessizliğe bürünmüştü.

"Ben aynı benim"

31 yaşındaki güzel oyuncu, ”Ben aynı benim. Zaten dizi çekimimin ortasında estetik operasyon geçirme ihtimalim de yok, sahnelerde bir devamlılığımız var.

İhtiyacım olmadığı sürece de estetik gündemimde olan bir şey değil” dedi.