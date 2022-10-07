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    Bensu Soral estetik yaptırdı

    Başarılı oyuncu Bensu Soral da Holllywood klasiği olan çene estetiği yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 07:29
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 07:43
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    Bensu Soral estetik yaptırdı

    Kadrosunda Talat Bulut, Akın Akınözü ve Rıza Kocaoğlu'nun yer aldığı Tuzak'la setlere geri dönen Bensu Soral, estetik yaptırdı.

    Son hali olay oldu

    Bornozuyla kamera karşısına geçen Soral'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Çene estetiği yaptıran Soral'ın dudaklarındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

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    Bensu Soral estetik yaptırdı #3

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