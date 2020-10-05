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    Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım

    Koronavirüs salgını sebebiyle uzun zaman evinde karantinada olan Bensu Soral, resme yeteneğini keşfetmişti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 12:14
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 12:14
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    Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım

    Ünlü oyuncu Bensu Soral ve eşi iş insanı Hakan Baş, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, mekan çıkışı konuştu.

    Pandemi döneminde evinin duvarlarına çizdiği resimler büyük beğeni toplayan oyuncu, hayalinin sergi açmak olduğunu söyledi.

    "SERGİ AÇMAK İSTİYORUM"

    Soral, “Sergi açmak çok istiyorum ama çizdiğim şeyler duvarda kaldı bir yere götüremiyorum. Bizim salon şimdi anaokulu gibi, onun için duvarları çizmiyorum şimdi ama sergi açmayı çok istiyorum. Hem çizim hem heykel hayallerim var." diye konuştu.

    Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım #1

    Bensu Soral: Evin duvarlarını boyadım #2

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