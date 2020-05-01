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    Bensu Soral, evinin bahçesinde güneşlendi

    Koronavirüs nedeniyle karantinada olan Bensu Soral güzel havayı görünce güneşlenmeye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 06:58
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    Bensu Soral, evinin bahçesinde güneşlendi

    Güzel havayı fırsat bilen ünlü oyuncu Bensu Soral, bronzlaşmak için evinin bahçesinde güneşlendi. Soral, o anın fotoğrafını da instagram hesabından paylaştı.

    "GÜZELLİK"

    Bensu Soral’ın güneşlendiği fotoğrafa Dilan Çiçek Deniz, Şükran Ovalı ve Yeliz Şar gibi isimlerden yorumlar geldi. Yeliz Şar, “Benim güzellik güneşleniyor” diye mesaj da yazdı

    Soral'ın paylaşımı 3 saat içinde 180 binden fazla beğeni aldı.

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