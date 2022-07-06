Bensu Soral: Hastalıklı boyuta geldi

Oyuncu Bensu Soral, bir dergiye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Hakan Baş boşanma aşamasına gelmeden evliliklerini kurtaran ünlü oyuncu Bensu Soral, bir derginin bu ayki sayısının kapağında yer aldı.

"Bitsin istiyorum"

Dergiye röportaj veren oyuncu, “Sosyal medyanın genç kadınlara dayattığı beden ve güzellik algısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu şöyle cevapladı... "Sosyal medyanın geldiği noktada bu durum artık had safhada yaşanıyor. Bunun bir yerde bitmesini çok istiyorum.

"Gerçeklikten uzak"

Herkes birbiriyle yarış halinde ve kendisinde eksiklik hisseden insanlara bu durumun zarar verdiği ortada. Aslında en acı olan da şu ki; sosyal medyada yapılan paylaşımların çoğu gerçeklikten çok uzak.

"Hep birlikte değiştirebiliriz"

Kısacası hastalıklı bir boyuta geldi. Fakat son zamanlarda bu algının yıkılması için sarf edilen çabalar da gözden kaçmamalı. Umarım hep birlikte bu güzellik algısını değiştirebiliriz."