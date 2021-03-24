Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı

Soral kardeşler, doğum günleri için 28 yıl önceki pozlarının aynısını verdi.

Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı.

"AŞKIMIN 30. YILI"

Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.

Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise, "Bu sene eski günlerdeki gibi aynı giyindik bence bu geleneği sürdürmeliyiz, mutlu yıllarımız olsun ikizim" notuyla karşılık verdi.

28 YIL ÖNCE

Abla Hande Soral ise kardeşleriyle önce ve sonraki hallerini paylaştı: 'Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim... İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not: 2 fotoğraf arası 28 yıldır'