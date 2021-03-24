Euro
9.4201
-0.44%
Dolar
7.9135
-0.33%
Altın
441.56
0.14%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
429.363
-0.33%
EXEN Coin
12.23
-5.85%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı

    Soral kardeşler, doğum günleri için 28 yıl önceki pozlarının aynısını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 07:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral'la yeni yaşını kutladı

    Oyuncu Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla birbirlerinin doğum gününü kutladı. İkiliye ablaları Hande Soral da katıldı.

    "AŞKIMIN 30. YILI"

    Bensu Soral Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa, "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım Bedirhan Soral ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız Hande Soral! Sizi çok seviyorum." notunu yazdı.

    Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral ise, "Bu sene eski günlerdeki gibi aynı giyindik bence bu geleneği sürdürmeliyiz, mutlu yıllarımız olsun ikizim" notuyla karşılık verdi.

    28 YIL ÖNCE

    Abla Hande Soral ise kardeşleriyle önce ve sonraki hallerini paylaştı:  'Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim... İyi ki doğdunuz. Sizi çok seviyorum. Not: 2 fotoğraf arası 28 yıldır'

    Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral la yeni yaşını kutladı #1

    Bensu Soral ikizi Bedirhan Soral la yeni yaşını kutladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir