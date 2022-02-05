Bensu Soral ile Hakan Baş'tan yeni fotoğraf

Aralarındaki krizi çözerek ilişkilerine yeni bir şans veren Bensu Soral-Hakan Baş çifti Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapıyor. İkiliden gün batımı fotoğrafı geldi, hayranlarının içi rahatladı.

Oyuncu Bensu Soral ile iş adamı Hakan Baş, 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ancak uzun süredir birlikte olan çift, 2021 yılında büyük bir kriz yaşadı.

İlişkilerinde sorun yaşayan ve boşanma aşamasına gelen çift, yan yana fotoğraf vermedi, birlikte hiçbir davete katılmadı.

İHANET İDDİASI

Çift ile ilgili bir de ‘aldatılma’ iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hakan Baş'ın bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine çiftten ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, “Bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi, her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

BEBEK KRİZİ

Ardından çiftin aralarında ‘bebek krizi’ çıktığı iddia edildi.

Söylentilere göre; baba olmak isteyen Hakan Baş, bu isteğini eşiyle paylaştı ancak ret cevabı aldı.

Kariyerine öncelik veren oyuncu, “Benim için henüz erken, daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam, kariyerim arka planda kalır.” dedi.

“ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİMİZ DOĞRU”

İlişkilerine yönelik son kez konuşan Hakan Baş ise “Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

YENİ YILA PARİS’TE GİRDİLER

Tüm bu yaşananların ardından çiftten mutlu haber yılbaşında geldi.

Soral ve Baş, buzları eritti ve yeni yılı Paris'te karşıladı. Birlikte oldukları bir kare ortaya çıkan çift, mutluluklarını gözler önüne serdi.

“BÜYÜLÜ SAAT”

Soral ile Baş, şu sıralar Fransa'nın Cannes şehrinde tatil yapıyor.

Son olarak eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Bensu Soral, gün batımında poz verdi.

Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten oyuncu, paylaşımına, “Büyülü saat” notunu düştü.