Bensu Soral, neden öncelikli aşı olduğunu açıkladı

Oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu paylaştı. Takipçilerinden gelen hangi nedenle öncelik sırasında olduğu sorusunu açıklayan Soral, Crohn hastası olduğunu söyledi.

Bensu Soral, Instagram hesabından koronavirüse karşı BioNTech aşısı olduğunu duyurdu.

Soral, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin... Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!” ifadelerini kullandı.

Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral’ı eleştirdi.

Tepkiler sonrasında Bensu Soral sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Crohn hastalığı nedeniyle öncelik sırasının bulunduğunu belirtti.

Soral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AYRICALIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

“Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim. Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun.”





CROHN HASTALIĞI NEDİR

Bir sindirim sistemi hastalığı olan Crohn’a, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde görülebilse de genellikle ince bağırsağın bitimine yakın kısımlarında rastlanıyor.

Yaşam boyu tam olarak iyileşme göstermeyen hastalık, bazı durumlarda cerrahi müdahale ihtiyacına yol açabiliyor.