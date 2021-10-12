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    Bensu Soral'dan göndermeli paylaşım

    Son dönemde evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral, son paylaştığı fotoğrafına dikkat çeken bir mesaj yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 15:49
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    Bensu Soral'dan göndermeli paylaşım

    2018'de dünyaevine giren Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. En son bir kadın arkadaşıyla görüntülen Hakan Baş, sessizliğini korurken Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım geldi.

    "SANAT OLMASAYDI.."

    Soral, resim yaparken çekilen bu fotoğrafına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu mesajı, bazı takipçileri tarafından, "Eşine gönderme yapıyor." şeklinde yorumlandı.

    "HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

    Çift, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

    Bensu Soral dan göndermeli paylaşım #1Bensu Soral dan göndermeli paylaşım #2Bensu Soral dan göndermeli paylaşım #3

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