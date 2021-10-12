Bensu Soral'dan göndermeli paylaşım

Son dönemde evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral, son paylaştığı fotoğrafına dikkat çeken bir mesaj yazdı.

2018'de dünyaevine giren Bensu Soral ile Hakan Baş'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. En son bir kadın arkadaşıyla görüntülen Hakan Baş, sessizliğini korurken Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım geldi.

"SANAT OLMASAYDI.."

Soral, resim yaparken çekilen bu fotoğrafına, "Sanat olmasaydı, gerçeğin çiğliği dünyayı dayanılmaz hale getirirdi." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu mesajı, bazı takipçileri tarafından, "Eşine gönderme yapıyor." şeklinde yorumlandı.

"HASSAS BİR SÜREÇTEYİZ"

Çift, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.