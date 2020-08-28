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    Bensu Soral'ın tekne kazası

    Eşi Hakan Baş ile tatile çıkan Bensu Soral, geçirdiği kaza sebebiyle İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 08:54
    • Güncelleme : 28.08.2020 - 08:54
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    Bensu Soral'ın tekne kazası

    Ünlü oyuncu Bensu Soral, Göcek’te talihsiz bir kaza geçirdi ve apar topar İstanbul’a döndü.

    TEKNEDE AYAĞI KAYDI

    Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ın omzunda yırtık tespit edildi.

    AMELİYAT OLDU

    Bunun üzerine çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Özel bir hastaneye yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık, artroskopik ameliyatla dikildi.

    FİZİK TEDAVİ BAŞLAYACAK

    Bu hafta fizik tedaviye başlayan Bensu Soral, 10 gün içinde normal hayatına dönecek.

    Bensu Soral ın tekne kazası #1

    Bensu Soral ın tekne kazası #2

    Bensu Soral ın tekne kazası #3

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