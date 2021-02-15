Berat Yenilmez, 25 kilo verdi

Oyuncu Berat Yenilmez, diyet ve sporla 9 ayda 25 kilo verdiğini söyledi.

'Seksenler' dizisinin 'Pastacı Sami'si Berat Yenilmez, Kadıköy sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Zayıflığı dikkat çeken oyuncu, 25 kilo verdiğini söyledi.

Zayıflamak için diyet ve egzersiz yapan Berat Yenilmez, 9 ayda 25 kilo verdi. Oyuncu, süreci şöyle anlattı:

"DOKTOR DENETİMİNDE VERDİM"

Yenilmez, "Dokuz ayda 25 kilo verdim. Hedefim 5 kilo daha incelmek. Doktor denetiminde diyetteyim. Spor hocasıyla da haftada 3 gün kick boks, iki gün de kardiyo yapıyorum. Ameliyata cesaretim olmadı. Eşim de benimle 17 kilo verdi. Ailecek zayıfladık." diye konuştu.

GÖRENLER TANIYAMIYOR

51 yaşındaki Yenilmez, hayranlarının kendisini görünce şaşırdığını da “Görenler ‘Gerçekten siz misiniz?’ diye soruyor." sözleriyle ifade etti.