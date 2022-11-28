Berdan Mardini: Bana 'Berdan Taytini' diyorlar

En son tayt giydiği için eleştirilen ünlü şarkıcı Berdan Mardini, tarzı hakkında açıklama yaptı.

Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Berdan Mardini, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

43 yaşındaki ünlü şarkıcının, tayt giyip spor yaptığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan şarkıcı, sahne öncesi açıklamalarda bulundu.

"Pembe kazak da giydim"

Tarzı yüzünden sürekli eleştiri alan Mardini, "Şimdi ben pembe kazak giyindiğimde biliyorsunuz. Her yıl meme kanserine destek olmak için pembe top organizyonu yapılıyor. Ben de ona destek vermek için giymiştim.

En son bir ayakkabı giydim. Onu da doktorum hediye etmişti. O da olay oldu.





"Bana Berdan Taytini yazmışlar"

En çok şuna güldüm. Tayt giydiğimde 'Berdan Taytini' yazmışlar. Çok komikti. Yapılan yorumlar hoşuma da gidiyor. Tabi bazen hakarete varan durumlar oluyor. Eleştiriye açık, kendimle barışık biriyim" cevabını verdi.