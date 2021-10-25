Berdan Mardini, dolar yağmuruna tutuldu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde dolarlar hava uçuştu.

Şu sıralar evliliğiyle ve eski eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam İstanbul'daki lüks bir otelde gerçekleşen düğünde konser verdi.

"ALLAH DAHA ÇOK VERSİN"

Düğün boyunca sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini,şaşkınlığını gizleyemedi. Doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" dedi.

Ünlü şarkıcının şaşkın halleri ve gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.