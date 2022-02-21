Berdan Mardini Kosovalı sevgilisine övgüler yağdırdı

İbo Show'da yeni ilişkisi ile ilgili konuşan Berdan Mardini, şarkıcı sevgilisi Morena Taraku ile çok mutlu olduğunu söyledi.

Eski eşi Fatoş Yelliler'in ihanet iddialarıyla bir döneme damga vuran türkücü Berdan Mardini'nin, geçtiğimiz aylarda komşusu Morena Taraku'yla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz gün İbo Show'a konuk olan Berdan Mardini, Kosovalı şarkıcı ile olan ilişkisine dair ilk defa açıklamalarda bulundu.

"YİNE AŞIK OLDUM"

İlişkisini resmi olarak duyuran Mardini, şunları söyledi:

"Yeniden başım yandı. Yine aşık oldum. Şu anda ilk defa söylüyorum.

"MUTLUYUM, HUZURLUYUM"

Mutluyum, huzurluyum. Seni seven kadının, sana ilgi göstermesi, seni gerçekten dürüstçe sevdiğini bilmen çok güzel bir şey.

"ESKİDEN YAŞADIKLARIMIZ KANDIRMAYDI"

Bazı aşklar var, menfaat, kandırma. Ne olacak bilmiyorsun. Bizim eskiden yaşadığımız gibi. Ama şimdi çok mutluyum."

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