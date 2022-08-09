Berdan Mardini, sözleriyle yine Demet Akalın'ı kızdıracak

Garsonun başından aşağıya şampanya döken Demet Akalın, eleştirilmeye devam ediyor.

Şarkıcı Berdan Mardini, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Demet Akalın'ın, garsonun başından şampanya dökmesinin hatırlatıldığı Mardini, olayla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Bu tarz insanların topluma ne faydası var?" diyen Mardini, Demet Akalın'ı eleştirdi:

"Tomarla para kazanıyorlar"

"Sadece Demet Akalın nezdinde konuşmak istemiyorum ama bu tarz durumları görünce üzülüyorum. Tomarla para kazanan bu insanların bu topluma ne faydaları var sormak istiyorum.





"Bizim faydalı insan olmamız lazım"

Yanındaki 3-5 kişiye ekmek vermekle sanatçı olunmuyor. Bizlerin topluma, ülkemize en faydalı insanlar olmamız lazım.

"Sormak istiyorum"

Birkaç isim dışında topluma fayda sağlayıp da insanlara iş imkanı kim sağlıyor sormak istiyorum.

"Yazık"

Sanatçı dediğin örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ama bu Türkiye'mizde ne yazık ki farklı işliyor! Ve ne acıdır ki böyle yapan el üstünde tutuluyor! Öyle bir süreçten geçiyoruz ki milletin derdi işken, ekmekken bunların derdi goy goy, bunların derdi savurganlık ne yazık ki!"

Demet Akalın yıllar önce cevap vermişti

Berdan Mardini'nin bu açıklaması, yıllar önce Demet Akalın'la konuk olduğu İbo Show'u akıllara getirdi. Demet Akalın, programda Mardini'yi "Seni kale almıyorum" diyerek bütün Türkiye'nin önünde bozmuştu.

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