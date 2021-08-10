Berdan Mardini'den eski eşi Fatoş Yelliler'e: Namussuz

İhanete uğradığını öğrenen Berdan Mardini, eski eşine zehir zemberek sözler söyledi.

Türkücü Berdan Mardini ile boşanmak üzereyken modacı Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşayan Gökhan Göz'le ilişkisi olduğunu açıklayan Fatoş Yelliler, gündeme bomba gibi düştü.

Eski eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini ise sosyal medya hesabından sitem etti.

YASAK AŞK YAŞADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Hakkında çıkan yasak aşk iddiasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak her şeyi itiraf eden Fatoş Yelliler, "Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan Göz Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla kendisi benim Türkiye'de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekteydi." demişti.

"NAMUSSUZ"

Açıklamasıyla geniş yankı uyandıran Yelliler'in ardından Berdan Mardini de gündem oldu. Yelliler'in itirafından sonra "Herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir." açıklaması yapan ünlü türkücü, yeni paylaşımında eski eşine tepki gösterdi.

Bu süreçte yanında olan takipçilerine teşekkür eden Mardini, "Allah beni korudu bu namussuz, haysiyetsizden. İnanın Rabbim ne yapacağını bilir sadece bunu bilin." ifadelerini kullandı.