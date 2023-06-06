Berdan Mardini'nin 120 milyon TL'lik yatırımı Memleketi Mardin'de gül yağı ve gül suyu fabrikası kuran Berdan Mardini'den yeni fotoğraflar...

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Survivor’ın yeni sezon kadrosunda yer alan Berdan Mardini, iddialı gittiği fenomen yarışmadan sağlık sorunları sebebiyle ayrılmıştı.

Berdan Mardini, 2017 yılında bir sosyal sorumluluk projesiyle başlayan ve yıllar içerisinde büyük bir yatırıma dönüşen markasını büyütüyor.

İlk mahsulleri

Memleketi Mardin’e kurduğu fabrikayı yıllar içerisinde geliştirerek yatırımlarını sürdüren Berdan Mardini, gül hasadını yaparak sezonun ilk mahsullerini çalışanları ile birlikte topladı.

120 milyon TL

Temmuz ayında markasının ilanını gerçekleştirmeye hazırlanan Mardini, 120 milyon TL’yi bulan yatırımıyla dikkat çekerken, 350 kişiye istihdam sağladığı öğrenildi.

"Yüzde 95'i kadın"

Mardini, “Övünerek söylemek isterim ki bu 350 çalışma arkadaşımın yüzde 95'i kadın. Kadının elinin değdiği her şey güzel olur. Biz de markamızda sona geldik. Önümüzdeki ay marka tanıtım lansmanınızı gerçekleştirerek Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarına emin bir o kadar da güçlü adımlarla giriş yapacağız.” dedi.