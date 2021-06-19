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    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı

    Aracındayken motosikletli 2 kişi tarafından saldırıya uğrayan Fatoş Karademir ayağından yaralandı. Saldırganlar olay sonrası kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 14:27
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 14:46
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    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı

    Şarkıcı Berdan Mardini’nin geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Fatoş Karademir, çocuklarını görmeye giderken İstanbul Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi’nde aracının içinde silahlı saldırıya uğradı.

    Motosikletli 2 kişi, kırmızı ışıkta bekleyen aracın yanına yaklaşarak 5 el ateş etti.

    AYAĞINDAN YARALANDI

    Ayağından yaralanan Fatoş Karademir, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Karademir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    Polis olayı gerçekleştiren ve kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan saldırı anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #1

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #2

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #3

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #4

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #5

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #6

    Berdan Mardini’nin eski eşine silahlı saldırı #7

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