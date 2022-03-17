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    Beren Saat annesini paylaştı

    Beren Saat, sosyal medya hesabında annesi Ayla Saat'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 09:49
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    Beren Saat annesini paylaştı

    Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Beren Saat, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

    Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

    GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALDI

    Ünlü oyuncunun annesi Ayla Saat, güzelliğiyle dikkat çekti. Paylaşımın altına beğeni yağdı.

    Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınan Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

    Beren Saat annesini paylaştı #1

    Beren Saat annesini paylaştı #2


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