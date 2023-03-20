Beren Saat annesini paylaştı Annesi Ayla Saat'le olan fotoğrafını paylaşan Beren Saat, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Son olarak Last Call For İstanbul filminde eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile boşrolde yer alan ünlü oyuncu Beren Saat, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle de çok konuşulmuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Beren Saat, emekli öğretmen annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutladı.

"'Güzelliği annesinden' dediler"

Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundular.

Annesi Ayla Saat'in doğum gününü kutlayan Beren Saat paylaştığı fotoğrafa "Canım anneciğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.