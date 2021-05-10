Beren Saat, eski sevgilisi bu yıl da unutmadı

Beren Saat, eski sevgilisi bu yıl da unutmadı

Beren Saat, hayatını kaybeden sevgilisini "Benim kahramanım” notuyla andı.

Başarılı oyuncu Beren Saat, 2004 yılında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın her sene doğum gününde paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Saat, bu alışkanlığı bozmayarak 2021 senesinde de Güray’ın doğum gününü kutladı.

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımına, ”Benim kahramanım” notunu düştü.

"HAYATIMIN AŞKI"

Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray ile ilgili şunları söylemişti:

“Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."