Beren Saat İngilizce albüm yapıyor

Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'e İngilizce albüm çıkartacak.

Ünlü oyuncu Beren Saat, İngilizce şarkılardan oluşan bir albüm yapmaya başladı.

BEREN DANS ETTİRECEK

Eşi Kenan Doğulu’nun prodüktörlüğündeki albüm, dans şarkılarından oluşacak.

Saat’in, birçok ülkeden dizilerini takip eden hayranlarıyla ortak bir dilde buluşmak için dil olarak İngilizce'yi seçtiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, karantina sürecinde eşiyle şarkılar yazmaya başladığını açıklamıştı:

"KENAN'LA ŞARKILARIM ÜZERİNE ÇALIŞTIK"

“Kenan’ın (Doğulu) bolca boş zamanı olduğu için şarkılarım üzerine çalıştık. Stüdyoda beraber bolca zaman geçirdik. Elektronik müzik türünü çok seviyorum.

"VİDEOLAR HAYAL EDİYORUM"

Şarkılarımı da videolarıyla birlikte yayınlamak istiyorum. O yüzden tam bir takvim belirlemek mümkün olamıyor. Bazı anılarımın abstrakt kısa filmleri gibi videolar hayal ediyorum.”



