Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden aşk pozu

Boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinden; güzel oyuncu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu, 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girdi.

BUZLAR ERİDİ

Uzunca bir süre boşanacakları iddia edilen ve paylaşımlarıyla çok konuşulan Saat, Kenan Doğulu ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Eşiyle birlikte en son mayıs ayında paylaşım yapan Saat'in bu paylaşımı büyük ilgi gördü. İkilinin pozuna, takipçilerinden 215 binden fazla beğeni ve yorum geldi.