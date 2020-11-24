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    Beren Saat: Kenan'la birbirimizi besliyoruz

    Bir dönem boşanacak haberleriyle gündemden düşmeyen Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile olan ilişkisini anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 07:53
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    Beren Saat: Kenan'la birbirimizi besliyoruz

    Atiye dizisinin yıldızı Beren Saat, Kosova’nın özel bir televizyon kanalına röportaj verdi.

    "DOĞAL OLANI KABUL ETMEK GEREK"

    Saat rol aldığı dizilerle ününün Türkiye sınırlarını aşmasıyla ilgili “Çok zorlandığım zamanlar oldu. Ama gerçekten benim kadar yaptığınız işe aşıksanız, onun sonuçlarını yaşam biçimini kabul ediyorsunuz. Herkesin sizi bedensel kusursuzlukla değerlendiriyor olması çok bunaltıcı bir şey. Ünlü olarak yaşadığımız her şeyi bütün dünya gençlerinin yaşadığını görüyoruz. Doğal olanı kabul etmek gerek” dedi.

    Saat, “Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Kendi sektörünün içinden biriyle birlikte olduğun zaman biraz daha her şey yorucu ve birbirini tekrar eden hayat hikayelerine dönüşüyor. Ama bizim ilişkimiz birbirimizi besleyerek devam etti.

    "ŞARKILARI BEN YAZDIM"

    Şimdi ilişkimizin başka bir evresine geçtik. Benim yazdığım şarkılarla stüdyo çalışması yapmaya başladık. Kendi hikayelerimi anlatmaya başlayacağım yeni bir dönem benim için.”

    Beren Saat: Kenan la birbirimizi besliyoruz #1

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