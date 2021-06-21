Beren Saat oynadığı diziye özel makyaj yaptırdı

Atiye dizisi için farklı bir tarza bürünen Beren Saat, son halini sosyal medya üzerinden paylaştı. Takipçileri oyuncunun fotoğrafını beğeni yağmuruna tuttu.

Ünlü oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile yaşadığı inişli çıkışlı evliliğiyle gündeme geliyor.

Hakkında sık sık ayrılık haberleri çıkan Saat, canlandırdığı Atiye dizisindeki rolüyle de beğeni topluyor.

Başrolünü Mehmet Günsür, Melisa Şanolsun ve Metin Akdülger'le paylaşan oyuncu, dizinin bir sahnesi için yaptırdığı makyajı paylaştı.

"ATİYE'NİN YOLCULUĞU"

Beren Saat, başrolünü oynadığı 'Atiye' dizisinin üçüncü sezonundan bir sahnesini Instagram'dan paylaştı.

Final sezonundan bazı kareleri de yer veren Saat, "Atiye'nin yolculuğu" notunu düştü.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yiğit Eken'in çektiği kareleri yayınlayan Saat'e, kısa sürece binlerce beğeni geldi.

Dizinin ilk iki sezonu büyük beğeni toplarken, üçüncü ve final sezonu sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.



