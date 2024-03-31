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Ünlü çift Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu sandık başına gitti.
Oy kullandıkları sınıfta görevlilere kolaylıklar dileyen çift, ardından sınıftan ayrıldı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğulu, "Hayırlı olsun haydi sandıklara." ifadelerini kullandı.
"Siyaset hayatına atılmak ister misiniz?"
Ardından okul önünde bekleyen basın ekiplerine de açıklama yapan çift, kendilerine sorulan soruya espriyle yanıt verdi.
Muhabir Online'na yansıyan görüntülerde muhabir, "Siyaset hayatına atılmak ister misiniz?” şeklinde soru yöneltti.
"Başbakan olacağım"
Doğulu da, "Yakında başbakan olacağım, eski sisteme geri döneceğiz." yanıtını verdi.
Ardından kahkahalarla okuldan ayrıldılar.
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