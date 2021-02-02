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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk dolu pozlar

    Bir ara boşanmayı düşünen Beren Saat ve Kenan Doğulu aşka geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 08:42
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    Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan aşk dolu pozlar

    Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar.

    Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

    AŞK DOLU POZLAR

    Beren Saat hem eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıldönümünü hem de yakın dostu Belçim Bilgin'in doğum gününü kutladı. Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden aşk dolu yeni pozlar geldi.

    "SONRASI AŞK"

    Saat paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan’la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut’un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile..."

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan aşk dolu pozlar #1

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan aşk dolu pozlar #2

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan aşk dolu pozlar #3

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan aşk dolu pozlar #4

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan aşk dolu pozlar #5

    Beren Saat ve Kenan Doğulu dan aşk dolu pozlar #6

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