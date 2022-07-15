Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ film çekimlerine hazırlanıyor

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ film çekimlerine hazırlanıyor

Aşk-ı Memnu ile başarılarını katlayan oyuncular, 12 yıl ardından bir aşk filmi çekimi için bir araya geldi.

Bir döneme damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisi, hala en çok izlenenler arasında.

2008-2010 tarihlerinde yayında olan dizinin başrolleri Behlül ve Bihter izleyici tarafından ilgiyle izlenmişti.

12 yıl sonra aynı projede

Karakterlere can veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'ten beklenen haber geldi.

İkili, 12 yıl ardından tekrar aynı sette buluşuyor.

Çekimler New York ve İstanbul'da

Başarılı oyuncular, çekimleri New York ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Netflix filmi için hazırlıklara başladı.

Yapımcılar ikiliyi bu süre zarfında bir araya getirmeyi başaramazken, OGM Pictures patronu Onur Güvenatam başarılı oldu.

Oyuncuların bir aşk filminde karakter canlandıracağı öğrenilirken, yönetmenliği Nuran Evren Şit yapacak.