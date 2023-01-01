Ünlü oyuncu Beren Saat, yeni yıla katıldığı bir konserde doyasıya eğlenerek girdi.

2023 büyük bir çoşkuyla kutlandı...

Yeni yıl heyecanını aileleri ve sevenleriyle bir arada geçirenlerin yanı sıra dışarda eğlenmeyi tercih eden ünlüler de oldu.

Bunlardan bir tanesi ünlü oyuncu Beren Saat'ti.

"2023 muhteşem bir yıl"

Harry Styles konserine katılan Saat, çılgınca dans ederek yeni yıla girdi.

O anları sosyal medya hesabından "2023 muhteşem bir yıl" notuyla paylaştı.

Beren Saat'in çılgın yılbaşı dansı VİDEO