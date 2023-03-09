Beren Saat'in Kadınlar Günü paylaşımı

Oyunculuğa ilk başladığı zamanlarda Nusaybin'de çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Beren Saat, Kadınlar Günü paylaşımıyla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

20 yaşındaki halinden bir kare yayınlayan ünlü oyuncu fotoğrafının altına şu yazıyı paylaştı:

"20 yaşındayım, 'Nasıl iyi oyuncu olurum' diye çok çalışıp, geleceğimle ilgili hayaller kuruyorum. İstanbul'a taşınıp, set için Nusaybin'e gitmişim.



Yoruluyorum ama korkmuyorum. Hayallerim, umutlarım ve özgürlüğüm var. Önümde sonsuz seçenek var.



Kız çocukları ve her yaştan kadının benim gibi hissedebileceği, fırsatlar

bulabileceği, aydınlık Türkiye için benim hala umudum var.



8 Mart Kadınlar Günümüz kutlu olsun."