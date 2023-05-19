Beren Saat'ten 19 Mayıs paylaşımı
ensonhaber.com

Yurt genelinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Okullarda ve caddelerde gösteriler düzenlenirken, siyaset arenası da Ata'yı andı.

Öte yandan ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden bayrama ilişkin paylaşımlar art arda geldi.

Bu isimlerden biri de oyuncu oldu.

Saat bugün düzenlenen bir futbol programına katılarak forma giyindi.

23 Nisan'ı kutladı

O anları sosyal medya hesabından paylaşırken bir gafa imza attı.

19 Mayıs'ı kutlamak isteyen oyuncu, ile karıştırarak, "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun." notunu düştü.

Beren Saat'ten 19 Mayıs paylaşımı

Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.