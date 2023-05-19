Beren Saat'ten 19 Mayıs paylaşımı Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin paylaşımlar yaptı. Oyuncu Beren Saat'in de bugüne ilişkin 23 Nisan'ı kutlaması gündem oldu.

ensonhaber.com Yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı yaşanıyor. Okullarda ve caddelerde gösteriler düzenlenirken, siyaset arenası da Ata'yı andı. Öte yandan ünlü isimler de sosyal medya hesapları üzerinden bayrama ilişkin paylaşımlar art arda geldi. Bu isimlerden biri de oyuncu Beren Saat oldu. Saat bugün düzenlenen bir futbol programına katılarak forma giyindi. 23 Nisan'ı kutladı O anları sosyal medya hesabından paylaşırken bir gafa imza attı. 19 Mayıs'ı kutlamak isteyen oyuncu, 23 Nisan ile karıştırarak, "Ulusal egemenlik ve gençlik bayramımız kutlu olsun." notunu düştü. Söz konusu paylaşım kısa sürede gündem oldu.