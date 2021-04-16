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- Beren Saat'ten bahar pozu
Beren Saat'ten bahar pozu
Pandemi döneminde ınstagram hesabını aktif kullanan Beren Saat'ten sıfır makyaj bahar pozu geldi.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 09:41
Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu Beren Saat, sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri çekmeyi başardı.
"BAHAR GELMİŞ"
Güzel oyuncu, "Bahar gelmiş baralara" notunu düştüğü paylaşımını hayranlarının beğenisine sundu.
Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Beren Saat'in doğal güzelliğine övgüler yağdı.