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    Beren Saat'ten bahar pozu

    Pandemi döneminde ınstagram hesabını aktif kullanan Beren Saat'ten sıfır makyaj bahar pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 09:41
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    Beren Saat'ten bahar pozu

    Oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu Beren Saat, sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri çekmeyi başardı.

    "BAHAR GELMİŞ"

    Güzel oyuncu,  "Bahar gelmiş baralara" notunu düştüğü paylaşımını hayranlarının beğenisine sundu.

    Instagram'da 5 milyona yakın takipçisi olan Beren Saat'in doğal güzelliğine övgüler yağdı.

    Beren Saat ten bahar pozu #1

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