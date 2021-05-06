Beren Saat, aileye yeniden girdi

Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce evlendiği Kenan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu'nun doğum gününe katıldı.

Güzel oyuncu Beren Saat, 37 yaşına basan Canan Doğulu'nun da yer aldığı aile fotoğraflarını, "Seni seviyorum. İyi ki doğdun kız kardeşim" notuyla 4 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında paylaşmıştı.

"SENİ SEVİYORUM"

Doğulu da ünlü oyuncunun gönderisini, "Seni çok seviyorum" sözleriyle kendi profilinde yayınlamıştı. Böylece aralarında gerginlik olduğu öne sürülen ikiliden, yıllar sonra ilk poz gelmiş oldu.

BUZLAR ERİDİ

Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasındaki buzlar eridi. Kenan Doğulu’nun kardeşi Canan’ın doğum gününden aylar sonra aile fotoğrafı geldi.