Beren Saat'ten Kenan Doğulu paylaşımı

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Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 6. evlilik yıldönümünü Kaliforniya'da çekilmiş bu kareyle kutladı.

Evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolandığı yazılıp çizilen Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan hayranlarını sevindiren fotoğraf geldi.

NOTSUZ PAYLAŞIM

İniş çıkışlı bir evlilik geçiren ve ayrılmaları beklenirken karantina döneminde evliliklerini kurtardıklarını dile getiren Beren Saat, evliliklerinin 6.yılını sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında paylaştığıu bu fotoğrafa herhangi bir not yazmaması dikkat çekti.