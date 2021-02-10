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- Beren Saat'ten Serpil Doğulu paylaşımı
Beren Saat'ten Serpil Doğulu paylaşımı
Boşanmanın eşiğinden dönen Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyor.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 09:04
- Güncelleme : 10.02.2021 - 09:44
Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan Beren Saat ile Kenan Doğulu, evliliklerinde ikinci baharı yaşamaya başladı.
9 YIL BİTTİ
Yeni yıla aşk dolu bir paylaşım ile giren Kenan Doğulu ile Beren Saat, adeta düşman çatlatmıştı. Evliliklerinde 9 yılı geride bırakan çiftten güzel haberler gelmeye devam ediyor.
KAYINVALİDESİYLE ARASINDAKİ BUZLARI ERİTTİ
Son olarak paylaşımda bulunan Beren Saat'in, kayınvalidesi Serpil Doğulu ile aralarındaki buzları erittiği ortaya çıktı.
"İYİ Kİ VARSIN"
Beren Saat, kayınvalidesi ile verdiği pozu paylaşarak Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı. Saat, fotoğrafa "İyi ki doğdun iyi ki varsın" yazdı.