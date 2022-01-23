Beren Saat’ten Sezen Aksu’ya destek paylaşımı

Sosyal medya hesabı üzerinden Sezen Aksu’ya destek paylaşımı yapan Beren Saat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerini eleştirdi. Saat, "Dilini koparırız demesine inanmak istemiyorum" dedi.

Sanatçı Sezen Aksu’nun 2017’de çıkardığı şarkısında geçen, Hazreti Havva ile Hazreti Adem hakkındaki sözler, birçok çevreden büyük tepki topladı.

Sanatçıya bir tepki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya hakaret olarak nitelendirilen şarkı sözlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir.” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Beren Saat, bu açıklamalar sonrasında, sosyal medya hesabından Sezen Aksu ile ilgili paylaşım yaptı.

“DİLİNİ KOPARIRIZ DEMESİNE İNANMAK İSTEMİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu zamana kadar şiir okuyup şarkılar söyleyerek halk ile duygusal köprü kurduğunu belirten Saat, şu ifadeleri kullandı:

"Halkla şiirler okuyup, şarkılar söyleyerek, duygusal köprü kurarak seçilen Erdoğan'ın bugün dilini koparırız demesine inanmak istemiyorum.

“SİYASET KADAR EDEBİYAT SEVDALISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRDÜM”

Hatırla Sevgili dizisinde oynadığımızda hepimiz çok gençtik ve o dizide Recep Tayyip Erdoğan adlı genç iyi şiir okumasıyla öne çıkan bölümlük karakterdi hikayemizde. Ben siyaset kadar edebiyat sevdalısı olduğunu düşünürdüm bugüne kadar. Canımız Sezen Aksu'yu susturmanın hepimizin ezbere eşlik edeceği yüzlerce şarkısını, sonraki kuşaklara aktarmamıza engel olmayacağını çok iyi bildiğini tahmin ediyorum. Seni seviyoruz Sezen.”