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    Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi

    Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, bikinili fotoğrafını Instagram hesabına yükledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 11:55
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    Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi

    Instagram'da 950 bin takipçisi olan Türkiye güzeli Berfu Yenenler, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan ve doğum kilolarından hızla kurtulan Yenenler'den yeni bir kare geldi.

    YENENLER TATİLDE

    Berfu Yenenler, şimdilerde ailesi ile tatilin keyfini çıkarırken son olarak paylaştığı bikinili pozu ile de kendine hayran bıraktı. Kısa sürede eski fit haline kavuşan Berfu Yenenler'in bikinili haline çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

    Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi #1Berfu Yenenler bikinisi ile poz verdi #2

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