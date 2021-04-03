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    Berfu Yenenler doğum kilolarını attı

    Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olma heyecanı yaşayan Berfu Yenenler’in fit hali, dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2021 - 10:33
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    Berfu Yenenler doğum kilolarını attı

    25 Mart’ta ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler, ayağa kalktı.

    Sadece bir haftada adeta eski haline dönen Yenenler, hamileliği sırasında vücudunda oluşan ödemi attı.

    İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ

    Fit görüntüsünü Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, sevenlerinden tam not aldı.

    Sporu hiçbir zaman hayatından çıkarmayan genç anne ile kucağına aldığı oğlu Mete’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Berfu Yenenler doğum kilolarını attı #1

    Berfu Yenenler doğum kilolarını attı #2

    Berfu Yenenler doğum kilolarını attı #3

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