Berfu Yenenler doğum yaptı

Eser-Berfu Yenenler çifti, ikinci kez bebek sevinci yaşadı.

Haziran 2019'da dünyaevine giren Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, ekim ayında oğulları Kuzey'i kucaklarına almıştı.

Şimdilerde ise ikinci kez anne ve baba olma heyecanı yaşayan Yenenler çifti, doğum için gün sayıyordu.

Çiftten sevindiren haber bugün geldi.

'METE BEBEK' DOĞDU

Eser ve Berfu Yenenler'in ikinci bebekleri, öğle saatlerinde dünyaya geldi. Çift ikinci çocuklarına Mete adını verdi.

Eser Yenenler, Instagram hesabı üzerinden doğumhanede çekilen bir kareyi yayınlayarak "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz." notunu düştü.